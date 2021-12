Kadri Paas | Kallas karistas Irja Lutsarit selle eest, et too julges ajakirjanikega kõnelda 

Toivo Maimets täiendas peaministrit, öeldes, et kõigest ei peagi alati rääkima (elagu pooltõed, demagoogia üks levinumaid vahendeid). Peaminister Kallas karistas Irja Lutsarit selle eest, et too julges ajakirjanikega kõnelda. Ajakirjanikud helistasid teadlasele sellepärast, et nad ei saanud peaministrilt ega sotsiaalministrilt juba aasta otsa ühtegi selget ega arusaadavat lauset ega sõnumit oma küsimustele. Stenbockist korrutati lõputult mantrat, dogmaatilist päheõpitud teksti. Aga teadlased, teiste seas ka Krista Fischer ja Andero Uusberg mõtlemisvõimeliste inimestena rääkisid ajakirjanikega ja väga sageli ka rõhutasid, et teadmised uuenevad pidevalt, mistõttu see, mida nad ütlevad, on hetkeseis, mitte lõplik tõde.