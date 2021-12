Toidupoodidel võib olla raskusi kaupade tarnimisega: „Terve pere on täna jõululauata.“ 

„Mul on terve pere täna jõululauata,“ kritiseerib Ärilehe lugeja olukorda, kui talle saabus eile hilisõhtul teade, et kulleriga tellitud toit jõuab päevase hilinemisena. „Kui kuller (täna – toim) tuleb, saadan ta lihtsalt minema, sest mul pole toormaterjaliga kell 14 enam vähimatki pihta hakata,“ lisas ta. Lugeja on proovinud ka järjepidamatult ettevõtte telefoninumbrile helistada ning sõnumeid saatnud, et oma murest rääkida, kuid keegi tema sõnul vastu ei võta.