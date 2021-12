TÄHELEPANU LIIKLUSES! Pärastlõunal on oodata tihedamat sadu Lõuna-Eestis 

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, ennelõunat on tugevam sadu Pärnu-Narva joonest ida ja lõuna pool. Pärastlõunal on oodata tihedamat sadu Lõuna-Eestis. Õhutemperatuur langes kõikjal miinuspoolele. Rannikul ja saartel puhub tugev tuul, puhanguti kuni 20 m/s.