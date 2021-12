TÄHELEPANU LIIKLUSES! Öösel on kohati 15 külmakraadi, mitmes kohas tuiskab

Foto: Teet Malsroos

Jõululaupäeva pärastlõunal on teekatted suurematel maanteedel üle Eesti sõidujälgede vahel lumesegused, kõrvalmaanteedel lumised. Liiklejatel tuleb arvestada, et kõrvalmaanteedel hooldustsükli aeg on pikem võrreldes suuremate teedega.