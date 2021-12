Kohus langetab vabadusse sooviva pedofiilist lapsetapja osas otsuse  

Vassili Otškalenko mõisteti 1993. aastal ühe lapse mõrva ja kahe lapse vägistamiskatse eest algselt 15 aastaks vangi, kuid kohus muutis otsust ja määras mehele surmanuhtluse. 1997. aastal asendas kohus mehe karistuse eluaegse vangistusega. Vassili Otškalenko sattus avalikkuse tähelepanu alla tänavu sügisel, kui selgus, et Tallinna avavanglas elav mees on sageli käimas oma kunagises kodulinnas omaste juures. Otškalenko käib igapäevaselt tööl prügijaamas, kuid ta peab ööseks ilmuma avavanglasse. „Meie poole on pöördunud paljud lapsevanemad, kes on hirmul oma laste pärast. Ärevus on ka koolides. On juhtumeid, kus lapsed ei julge üksi kooli või trenni minna,“ pöördusid Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja volikogu esimees Jaanus Karilaid kirjaga justiitsministeeriumi poole ja palusid selgitust, kuidas tagatakse Haapsalu elanike turvatunne.