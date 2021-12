Pühade ajal töötab Tallinna ühistransport pühapäevase graafikuga 

Rahumäe kalmistu, Metsakalmistu ja Liiva kalmistu juurde minevatel bussiliinidel number 23, 34A ja 57 sõidavad 24.–26. detsembril ainult liigendbussid, et tagada paremad sõidutingimused kalmistute külastamiseks.

Lisaks toob AS Tallinna Linnatransport (TLT) 24. ja 25. detsembril liinile unikaalsed jõulusõidukid – jõulutrammi, jõulubussi ja jõulutrolli, kus reisijaid tervitab jõuluvana.

„Jõulud on koos olemise aeg, mil meid võiks ümbritseda jõulusoojus ning pühademeeleolu, mis eristuks positiivselt tavalisest argipäevast. Just seetõttu sõidavad 24. ja 25. detsembril Tallinnas jõulubuss, jõulutramm ja jõulutroll, et viia pühaderõõm ka ühistranspordi kasutajateni,“ selgitas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš.