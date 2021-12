President Karis asub Kallast ja Ratast lepitama? "Ma usun, et ka teil on kolleege, kellega te päris hästi läbi ei saa..." 

Ma küsiks võibolla teistpidi ja teeniks oma palgaraha ka välja: kas tarkus alistab alati rumaluse?

Paraku mitte. See ongi see oht, et kui tarkust on vähe, siis rumalus ikkagi võidab. Nii et tarku peab olema piisavalt palju, siis on lootust.

Asja paradoks on ju see, et meie siin mõlemad, vaktsineeritud inimesed, mõtleme, et käitusime sellel aastal targasti: vaktsineerisime end ära, järgisime teadlaste-arstide soovitusi. Ja siis kusagil siin Eestimaal on 40 protsenti inimesi, kes mõtlevad, et hoopis nende valik on olnud selline tark ja arukas, et pikas plaanis on olnud neil õigus. On siis või?

Ma ei usu, et see protsent on 40. Pigem on see protsent ikkagi väiksem, kes ei usu vaktsineerimisse ja teadusesse üldse. Üksjagu inimesi on jätnud ennast vaktsineerimata mitmetel muudel põhjustel. Osad näiteks lihtsalt kardavad. Ma arvan, et seda kartust tuleb neilt ära võtta ja minu soovitus on ikkagi väga selge: palun minge vaktsineerige. Siis on lootus, et teie haigus kulgeb kergemalt või te ei jää üldse haigeks. Kindlasti see võimalus, et teie haiguse kulg lõpeb surmaga, on väga väike.

Aga miks siis ei vaktsineerita? Kas kardetakse või mis see põhjus on?

Põhjusi saab ju olla mitmeid. Üks on tõesti, et kardetakse. Teine on see, et ollakse lihtsalt hoolimatud enda ja teiste suhtes. Kuna ei ole koroonahaiget lähedalt näinud, keegi lähedastest pole sügavasti haigeks jäänud, siis arvatakse, et see haigus on kellegi teise haigus, ei ole meie haigus. Näiteks rõugetega oli sama lugu Tsaari-Venemaal. Arvati ka, et see on Lääne ühiskonna haigus, mitte ei ole Tsaari-Venemaa haigus. Ometigi jõudis see ka sinna.

Presidendina, saate ju aru, olete erakordselt libedal jääl. Valite ühe poole, öeldakse, et solvate kedagi. Valite teise poole, öeldakse, et olete lõhestaja. Kuidas te sellest olukorrast nüüd välja tulete?