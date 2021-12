Seisukoht | Isekas mõisapreili andis jõuluks Irja Lutsarile jalaga

Ja veel too Kallase jutt, et teadusnõukoja liikmed olevat väsinud ja vajavad puhkust. Mäletame ju, kuidas putšistid teatasid, et Gorbatšov on haige ja vajab puhkust. Nii Irja Lutsar kui Krista Fischer lükkavad mõlemad väsimuse jutu ümber. „See on ka teada, et ei olnud vabatahtlik ära minek. Ma olin nõus retke jätkama,“ ütles Lutsar ERRile.