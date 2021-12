Üks hääl otsustas: kaks Tartu valla asulat panid võidu nimel mängu kõik 

Pärast 955 inimese hääletamist otsustas võitja viimaks ainult üks hääl - Maarja-Magdaleena virgestusala sai 324 häält ja Äksi vabaõhu võimlemissaal 323 häält. Kolmandaks jäänud idee sai „üksnes“ 139 häält. Kui arvestada seda, et iga inimene sai anda kolm häält, kuid need pidid minema erinevatele ideedele, siis sai kumbki võitjapaarist kolmandiku hääletajate toetuse.

Loeb ainult võit

Hääletamise viimaseks päevaks olid selgelt eest ära saanud kaks ideed – mõlemad vabaõhu jõusaalid, üks Maarja-Magdaleenas ja teine Äksil. Kuna reeglite järgi lähevad realiseerimisele kaks enim hääli saanud ideed, siis viimaste tundide hääletamisel polnud selles mõttes enam tähtsust, küll aga ihkas kumbki kant võitu enda nimele saada.

„Mis seal salata – isegi mina sain mõned minutid enne südaööd veel mitu üleskutset, et hääletage ikka meie idee poolt,“ muigab Tartu vallavanem Jarno Laur kaasava eelarve ideede valiku viimaseid tunde. „Aga eks neil käis juba algusest peale vastastikku piidlemine, et kuidas kummalgi läheb.“

„Lõpuks oli hea tunne – ära tegime!“ naerab Rain. „Tegelikult oli see viimane ponnistus puhtalt au pärast, et kumb võidab. Need kaks olid niikuinii juba suure eduga teistelt eest ära ja reeglite järgi oleksid igal juhul töösse läinud. Aga naabrit tuli võita.“

Lahendused rahva otsustada

„Kokku oli 955 hääletajat ja see on ikka läbi aegade tulemus,“ sõnab Laur. „Vallas elab kokku üle 12.000 inimese, aga neist umbes viiendik on alaealised, nii et kaasava eelarve hääletusel osales tublisti üle kümne protsendi elanikest.“