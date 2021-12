ETTEVAATUST! Põhja-Eestis on lumetuisk, nähtavus halb ja teed libedad 

Prognoosi kohaselt laieneb täna öösel taas üle Eesti lumesajuvöönd. Öö hakul on sadu tihedam Eesti põhjaservas ning ka Pärnu- ja Viljandimaa lõunaosas. Läänerannikul on oodata ka lörtsi. Sadu laieneb ning muutub tugevaks peale keskööd.

Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa ütles, et jõulude ajal tuleb ette kolonnis liiklemist: linnad voolavad tühjaks ja teedel on palju sõidukeid. „Seda tähtsam on hoida pikivahet ja vältida tarbetudi möödasõite, sest talvistes oludes muutub see niigi ohtlik manööver veel ohtlikumaks," toonitas Randmaa.