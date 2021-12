LIMPSITAV EKRAAN: Jaapanis leiutati toidumaitseid imiteeriv seade 

Seade nimega Taste the TV (TTTV) kasutab kümnest maitsekanistrist koosnevat süsteemi. Kümne algmaitse baasil luuakse konkreetse toidu mekk, mille masin pihustab ekraanile, mida katab hügieeniline kile. Seega on võimalik toitu samal ajal ekraanilt näha ja ka „maitsta“. Masina potentsiaalseteks kasutusvõimalusteks on lihtsate maitseelamuste kõrval ka sommeljeede ja kokkade kaugõpe ning degusteerimismängud ja -viktoriinid.

Tokyo Meiji ülikooli professor Homei Miyashita märkis, et selline tehnoloogia võib Covid-19 ajastul parandada inimeste suhtlemist ja kontakti välismaailmaga. „Eesmärk on võimaldada inimestel kogeda midagi sarnast teisel pool maailma asuvas restoranis einestamisele, viibides samal ajal kodus,“ sõnas Homei, kelle meeskonda kuulub ligi 30 tudengit. Nad on loonud ka muid innovatiivseid „maitseseadmeid“ – näiteks kahvli, mis muudab toidu maitset rikkalikumaks.