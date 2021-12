VIDEO | Kallas: kehtivad piirangud jätkuvad ka peale 10. jaanuari

Kaja Kallas tõdes valitsuse pressikonverentsil tagasi vaadates, et 2021.aasta on olnud kriisijuhtimise, tasakaalu taastamise ning uute sihtide aasta.

„Üle nelja aasta asusime taas valitsust juhtima ning pöörasime Eesti kodanikke hoidva ja avatud riigi suunas. Oleme püüdnud hoida riiki võimalikult avatuna ja see on toonud ka majandusnäitajaid vaadates tulemusi,“ sõnas peaminister.

Kallase sõnul on riigi prioriteediks hoitud ja haritud inimesed ning turvaline ja kaitstud Eesti.

Valitsus otsustas pikendada politsei- ja piirivalveameti kaasamist terviseameti ülesannete täitmisse 14. märtsini ning selleks eraldati ka lisaraha. Kehtivad piirangud jätkuvad ka peale 10. jaanuari.

Peaminister tõdes, et algamas on kolmas koroona-aasta ning teadusnõukoda on olnud pandeemia eesliinil. „Kuna lepingud lõpevad, oleme otsustanud anda teadusnõukoja liikmetele väljateenitud puhkuse,“ sõnas Kallas ja lisas, et uuest aastast jätkab teadusnõukoda uues koosseisus eesotsas Toivo Maimetsaga. Koosseis kinnitatakse riigikantseleis 2022. aasta alguses.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et distantsõpet on koolides olnud liiga palju ning selle mõjud laste vaimsele tervisele ja õpitulemustele on olnud märgatavalt halvad.