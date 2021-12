Riigikohus: riigikogu kaugistungitele viimine oli õigusvastane. Priit SIbul: ma ei soovi uut vaikivat ajastut 

Ettepaneku kaugosalusega istungite korraldamiseks tegi tänavu 8. novembril Reformierakonna fraktsioon, põhjendades seda koroonaviiruse laialdase levikuga ja valitsuse palvega tööandjatele kasutada võimalusel kaugtööd. Algatuses märgiti, et riigikogu teenistujate ja saadikute vaktsineerimise tase on küll kõrge, aga parlament on oma käitumisega eeskujuks teistele asutustele ja ettevõtetele.