6 nippi produktiivsuse kasvatamiseks sülearvuti abil 

Arvutit sulgedes ei mõista me tihti, kuhu läks aeg, mis sai selle taga veedetud. Lihtne on unustada end tundideks videoid või sotsiaalmeedia postitusi vaatama, sest sisu uueneb pidevalt ja pakub kogu aeg midagi põnevat. Kindlasti saab sellest palju uusi teadmisi, kuid sageli ei aita need meid kuidagi oma eesmärkidele lähemale ning pigem annavad võimaluse kohustustest eemale hiilida. Vaata, kuidas saad arvutis veedetud aega enda kasuks pöörata!