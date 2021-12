Portaal: teadusnõukoja uueks juhiks võib saada Toivo Maimets 

Irja Lutsar ütles ERR-ile, et neljapäeval on oodata teadusnõukoja kohta uudiseid, aga ta ei soovinud sellest lähemalt rääkida ning soovitas ära oodata peaminister Kaja Kallase sõnumi valitsuse pressikonverentsil.

Õhtuleht kirjutas novembris, et viimased kuu aega on nõukoja liikmed ja valitsuse esindajad pidanud läbirääkimisi, mis saab teadusnõukojast. Teadlased on olnud seisukohal, et nende oskusteave on jätkuvalt vajalik, kuid muutunud vormis ja mahus.