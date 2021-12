JUHIVAHETUS TEADUSNÕUKOJAS: Kallas tänas Lutsarit töö eest, ohjad haarab Maimets!

„Teadusnõukoda on praeguses koosseisus töötanud juba pea kaks aastat ning liikmed on pidanud panustama rohkem ja kauem, kui keegi mullu märtsis pandeemia algusaegadel üldse oskas ette kujutada. See kõik on tulnud teadusnõukoja liikmete põhitöö arvelt ning olen neile kõigile nende pingutuse ja pühendumuse eest väga tänulik. Algamas on kolmas koroona-aasta ja arusaadavalt on pidev pandeemia eesliinil olemine inimlikult väsitav. Seetõttu oleme otsustanud anda teadusnõukoja senistele liikmetele väljateenitud puhkuse ja võimaldada neil keskenduda oma põhitööle. Teadus- ja tõenduspõhine otsustamine on valitsusele oluline ja seetõttu teadusnõukoda kindlasti jätkab, uuest aastast uues koosseisus,“ ütles peaminister Kaja Kallas.