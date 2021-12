GRAAFIKUD | KES ON SAANUD TÕHUSTUSDOOSI? Kus elavad kõige usinamad süstijad? Kas eakad pingutavad rohkem kui nooremad? 

Kuidas tõhustusdooside tegemise edukust üldse mõõta? Kogu rahvastikust või vanuserühmast pole ilmselt mõtet protsenti arvutada, sest osad on saanud alles esmased doosid ja neile ei tehtagi täiendavaid süste. Protsenti pole ilmselt mõtet arvutada ka neist, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud, sest teise süsti ja tõhustusdoosi vahele peab jääma mitu kuud. Need, kellel on veel liiga vähe aega möödunud, ei saagi ega pole vajagi ju veel süsti saada.