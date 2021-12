PILT, MIS VÕTAB SÕNATUKS: lasteombudsman Ülle Madise käis last seksuaalselt ahvatlenud Peeter Helme raamatuesitlusel 

Sotsiaalmeedias tekitab teravaid reaktsioone foto, millel saab näha kirjanik Peeter Helmet ja õiguskantsler Ülle Madiset. Kummaliseks teeb pildi see, et Helme on kohtus süüdi mõistetud lapseealise seksuaalses ahvatlemises, samas kui Madise on lasteombudsman, kelle ülesandeks on kaitsta laste õigusi.