Vambola Paavo | Kuulutame välja koroonarahu! 

Kui kuulutaks Eestis esmakordselt välja koroonarahu, mis kestaks 11.jaanuarini? Kindlasti leiaks see maailma meedias vastukaja. Sellel ajal me ei hulluta rahvast leheveergudel pealkirjadega stiilis: tappev viirus on sinu poole teel, omikron leiab ka sinu üles. Lülitame koroona vaiksemale lainele. Inimesed on niigi ära hirmutatud. Vajutame pidurit ja kohe kõvasti.

Asemele tuleks leida midagi uut. Ei kõneta need manitsused. Väldiks mõnda aega ka nakatumisnumbrite ja surnute ülesloetlemist. See olgu ametialaseks kasutamiseks meedikutele ja politseile. Ähvardustega uuele viirusele kätt ette ei pane. See levib nagunii üle riikide piiride. Paanika pole ajaloos kunagi head toonud. Terviseamet võiks manitsevate tekstide asemel kaubakeskustes ja rongides levitada hoopis teadaandeid vaktsineerima kutsumise kohta. Kui seda ütleb mõni lapse hääl või tuntud laulja, on mõju kindlasti suurem kui ametlikult etteloetavas teadaandes.

Koroona on paraku mängukann poliitikute ja ametnike kätes. Nii Eestis, Euroopas kui maailmas. Taas sulgevad riigid piire, Euroopa Liidu ühtsusest pole jälgegi. Igasugustel sulgemistel peab olema mõte. Muidu külvame vihkamist ja trotsi. Seda näitavad selgelt erinevates riikides rahvahulkade vastuhakud, protesteeritakse läbimõtlematute piirangute ja poliitikute vastu.

Mina olen teaduse usku ja usaldan seda, mida räägivad professorid. Hea on kuulata tarkade inimeste loogilist ja selget juttu. Haige inimene jääb nohu, köha või palavikuga koju ega lähe tööle. Nii oli see ka kirutud nõukogude ajal. Täna serveeritakse seda kui enneolematut avastust.