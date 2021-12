SAATUSE TAHE! Tüdrukule sülle hüpanud kutsikas aitas tuvastada haruldase vähivormi 

Suurbritannias Liverpoolis elavad Lisa Reimer ja Eddie Thomsen kirjeldasid väljaandele Liverpool Echo, et nende tütar Evelyn sai koeraga müramisel rohkem haiget, kui oleks pidanud. „Kui lähemalt vaatasime, nägime, et tema sääremari on paistes. See tundus veider, mistõttu helistasime polikliinikusse, kust soovitati meil tema jalale lihtsalt midagi külma peale panna,“ meenutas Lisa Reimer.