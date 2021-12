Jõulutaat Eedy | Uskuge jõuluimedesse ja eks need siis ka täituvad!

Foto: Silver Raidla

Kõik inimesed, nii suured kui väikesed unistavad vahest imedest. Eks jõulud ju ongi selline aeg, kus mõned asjad on natukene teisiti ja ikka usutakse ning loodetakse, et ka mõni unistus täituks. Olen peaaegu alati silmadest näinud nii suurtel kui väikestel, et oodatakse jõuluimet ning ollakse siiralt üllatunud kinkide üle.