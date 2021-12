Juhtkiri | Unistuste jõul! 

Foto: Andres Varustin

Jõulud on aasta oodatuim püha – kes kärsitult juba vaatab, kas jõuluvana on hakanud tulema, kes leiab vabades päevades suurepärase võimaluse üksi iseenda seltskonda nautida ja igapäeva sagimisest puhata. Ja igaüks peakski nautima jõule täpselt nii, et tal ja lähedastel hea oleks.