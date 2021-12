ÜHEL PIDU, TEISEL PÕRGU: pühade ajal on häirekeskuse liinid vägivallakõnedest punased. „Olen aastaid püüdnud hakkama saada, aga nüüd ta tampis mind niimoodi, et…“ 

31. detsembril kell kümme õhtul helistab häirekeskusesse 14aastane poiss: „Vanemad tähistasid uut aastat, kasuisa jõi ennast täis, nii et ta praegu peksab mu ema. Ema on šokis, tal on raske hingata. Viskasime sõbraga kasuisa kodust välja.“ See on vaid üks 740 vägivallaga seotud kõnest, mis aasta eest tehti numbril 112 pühadehõngulisel ajal 23. detsembrist kuni 1. jaanuarini. Millepärast helistajad abi vajavad?