Politsei otsib Elvas kadunud 78aastast Heinot 

Tartumaa piirkonnapolitseinik Jaana Toode märkis, et Heino on ka varem teistele ütlemata päevadeks Elvas Jõe tänaval kodust lahkunud, kuid mitte kunagi pole ta kodust ära olnud nii pikalt.

„Telefoni tal ei ole ning sõprade ja tuttavate juurest teda leitud ei ole. Pole välistatud, et mees on leidnud uusi seltsilisi, kelle juures aega veedab. Nii jätkame info kogumist ja erinevate kohtade kontrollimist selgitamaks, kas Heinoga on kõik hästi,“ kirjeldas piirkonnapolitseinik. Välistada ei saa sedagi, et eakam terviseprobleemidega mees võib olla kuskil hätta sattunud.