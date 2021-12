Annika Laats | Palun rahu! 

Pealtnäha sündis siiski midagi õige tillukest – üks titt lugematute teiste tittede seas. Kaks tuhat aastat hiljem vaatame sellele sündmusele tagasi ja vangutame pead: see on kena vana lugu, aga kas tõesti peaks seda tõsiselt võtma? Kas sel võiks olla mingitki tähendust täna? Provhet Miika teadis, mida see tähendab – ta teadis, et too laps tuleb ja toob rahu.