PAKIAUTOMAADI PÄKAPIKUD: postitöötajad rabavad, et jõulukingid enne pühi kodudesse jõuaksid. „Mõni klient tuleb pakile järele viie minutiga!“ 

Teisipäeva ennelõunal on postifirma kuller vedanud Tallinnas Balti jaama turul asuva pakiautomaadi juurde üksteist suurt sinist kasti. Need on triiki täis igasugu pakke, erineva suuruse, kuju ja raskusega. Pakke, mis ei mahu automaati, aga sellest hoolimata ootavad teed kodudesse. Seda veel enne jõululaupäeva!