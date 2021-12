Seisukoht | „Ei jõulukinkidele!“, see on julm!  

Millegipärast arvab suur osa tublidest täiskasvanutest, et kingitused on laste asi ja teistele on nende tegemine ressursi ja raha raiskamine. Kas teile ei tundu, et selle all kannatavad need, kellele meeldivad kingitused ja üllatused? Täiskasvanute vaheline kingituste keelamise leping on tore ainult siis, kui kõik arvavad, et see on tore.