TARTU LINNAPEAL SAI VARGKOLIMISEST VILLAND: „Ministeeriumi Tallinna kolimine on halb eeskuju!“ 

2017. aasta sügisel töötas haridusministeeriumi Tartu peamajas circa 150 ja Tallinna esinduses 50 inimest, ent praegu on Tartus 140 ja Tallinnas 100 inimest. Tartus on niisiis inimesi kümne võrra vähem, Tallinnas poolesaja võrra enam. Seejuures olid varem Tartus kõik kolm asekantslerit, nüüd on Tallinnas nii asekantslerid kui mõnede osakondade juhid. Seega on avalikkusele puru silmaajamine mistahes väited, nagu oleks endiselt tegu ministeeriumi peamajaga – ei, see on filiaal. Erinevalt paljudest teistest riigiasutustest on haridus- ja teadusministeerium pigem vilistanud riigi korraldusele viia ametikohti Tallinnast välja. Vastupidi, neid kolitakse pealinna tagasi.