„JÄRGMINE PEATUS“ | Jõulud Maltal: pühadetunne ilma lumeta, kingihulluse puudumine ja kohalike põlgus verivorsti vastu 

Küll aga on Maltal kujunenud nii, et mitte jõululaupäev pole tähtis, vaid hoopis esimene jõulupüha – siis kogunevad pered, süüakse head-paremat ja vahetatakse kinke. Ingridi sõnul on kingihullust vähem kui Eestis. Eestlastele tuttavat verivorsti maltalaste jõululaual muidugi ei ole (ja see ei meeldigi neile), leiab hoopis pastaroogasid, erinevaid lihatoite (näiteks kalkun ja lammas) ning magustoiduna Itaalia keeksi panettonet.