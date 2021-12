5 nippi arvuti hooldamisel, et see töötaks tõhusalt võimalikult kaua 

Tehnoloogiaekspert paneb südamele, et sülearvuti eest hoolitsemine ei tohiks piirduda ainult arvuti sisu puhastamisega. „Sülearvuti klaviatuuri, tolmu ja jahutussüsteemi korrapärane puhastamine on vajalik ning paljudele teada, kuid praktikas teevad seda vähesed,” tõdeb ta. Mishina selgitab, et tolmused ühendused ja jahutussüsteem võivad arvutile tõsiseid rikkeid põhjustada ja isegi arvutit kahjustada. Seetõttu soovitab ta neid puhastada vähemalt kord kolme kuu jooksul ning kasutada selleks pehmemat kangast või hooldustarvikuna müüdavat suruõhku, et jõuda ka seadme kõige kaugemate nurkadeni.