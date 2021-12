Uued piirangud Soomes: piiril hakatakse negatiivset testitulemust nõudma ka vaktsineeritud saabujatelt

Eestlaste jaoks ilmselt olulisim muudatus on seotud reisimispiirangutega. Soome saabujad peavad ette näitama vaktsiinipassi või tõendi, millel on kirjas, et Covid-19 on läbipõetud vähem kui kuus kuud tagasi. Samuti on vaja esitada negatiivse koroonatesti sertifikaat, mis ei tohi olla vanem kui 48 tundi. Seega on vaja Soome pääsemiseks nii vaktsineerimispassi kui ka negatiivset koroonatesti. Negatiivset testi ei vaja Soome naasvad kodanikud, seal alalise elukohaga välismaalased või inimesed, kellel on riiki saabumiseks mõjuvad isiklikud või perekondlikud põhjused.