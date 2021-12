Mikk Tarraste tahab vanglas tööle asuda 

Pärnu maakohtus kahe inimese tapmise eest 20 aastaks vangi mõistetud Mikk Tarraste vastu esitatud 334 000eurosed tsiviilhagid on jõustunud, kuna neid ei vaidlustatud ja kohtutäitur müüs tema talu alghinnaga 15 000 eurot. Tarraste kaitsja vandeadvokaat Rünno Roosmaa kohtus Tarrastega hiljuti vanglas. „Pikal vestlusel oli seda läbivaks tuntav Tarraste-poolne sügav kahetsus juhtunu pärast, mis oli sedavõrd laiaulatuslik, et leidis erinevat temapoolset kajastust kõiges ja kõigis, millest rääkisime. Sealhulgas huvitas teda, kuidas saaks ta kannatanutele hüvitada kahjusid ning omalt poolt on ta teinud kõikvõimaliku selle soovi endapoolseks realiseerimiseks, esitanud vanglale töölesaamissuunalise soovi,“ rääkis Roosmaa. „Ta pole teinud ühtki kaebust ega esitanud samuti apellatsioonidele ei omapoolseid selgitusi ega vastuväiteid, sest peab jätkuvalt otsust õiglaseks. See käitumine kinnitab veenvalt ja usutavalt veelkordselt kahetsust. Aga otsuseks oli ju maksimaalne tähtaegne vangistus.“ Kaitsjale on seni jäänud selgusetuks prokuröri loogika, millest tulenevalt nimetas prokurör seda eluaegse taotluse juures vähimaks võimalikuks, mida kohus saanuks kannatanutele määrata.