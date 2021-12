Roheliste erakond taotleb kohtus Nõmme üldplaneeringu tühistamist 

Tallinna linnavolikogu kehtestas Nõmme linnaosa üldplaneeringu septembris. Toonane volikogu esimees Tiit Terik ütles ERRi teatel, et Nõmme üldplaneeringu puudumine on olnud probleem, mis võimaldas mõnel juhul väga avarat tõlgendamisruumi. Nüüd on Tallinna halduskohtusse jõudnud Silja Saare ja roheliste erakonna kaebus, kus nad paluvad tunnistada volikogu otsuse õigusvastaseks.