Mart Soidro | Jõulumõtisklus anno 2021 

Elu on Eestimaal karm. Ja järjest karmimaks läheb. Elektri- ja gaasihinnahinna tõus ning peadtõstev järjekordne koroonalaine. Vene vägede koondumine Ukraina idapiiri lähedale ja ETV kultuurisaate „Op!” kenitlev stiil, mille õige koht oleks ammu mausoleumis. Ammu on kõigile selge, et kakk (Jüri Ratas) ei salli pääsukest (Kaja Kallas) ning koalitsioonierakonnad ei varjagi enam, et on omavahel totaalselt tülli pööranud.