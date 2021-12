Lauri Beekmann | Kingi lapsele kained jõulud 

Foto: Urmas Roos

Meie ühiskonna suutlikkus märgata kõiki erinevaid riskirühmi on selgelt piiratud. Eriti keeruline on hoida tähelepanu konkreetsetel abivajajatel nii kaua, kuni olukord tõeliselt paraneb. Paljude ühiskondlike probleemide juures ei saagi muidugi lahenemisest rääkida ja see on tõenäoliselt põhjus, et me lihtsalt väsime ja suuname oma empaatiavõime mujale.