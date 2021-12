PUTINI HOIATUS: Venemaa vastab vajadusel Lääne ähvardavatele sammudele sõjalis-tehniliste meetmetega 

„Kui meie Lääne kolleegid jätkavad ilmselgelt agressiivset hoiakut, võtame kasutusele sõjalis-tehnilised vastumeetmed ja reageerime ebasõbralikele sammudele karmilt,“ märkis Vladimir Putin teisipäeval toimunud kaitseministeeriumi juhatuse koosolekul. Riigipea ei täpsustanud, milliseid „sõjalis-tehnilisi“ meetmeid kavatseb Venemaa kasutusele võtta. Putin rõhutas, et Moskva „ei soovi relvastatud konflikte ega verevalamist“, ent Venemaal on „täielik õigus“ astuda samme, mis tagavad riigi julgeoleku ja suveräänsuse. Ta lisas, et Venemaa ei nõua mingit erikohtlemist, vaid seisab „võrdsuse ja tervikliku julgeoleku eest kogu Euraasias“.

NATO juht Jens Stoltenberg teatas Putini sõnavõtu valguses, et lääneriikide sõjaline liit ei takista Ukrainal leida „oma teed“ ning taotleda NATO liikmelisust. Ta toonitas, et liikmesriigid on seisukohal, et Venemaa peab astuma kindlaid samme pingete vähendamiseks. Moskva on seni siiski eitanud igasuguseid plaane Ukrainasse tungimiseks.