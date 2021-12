AUK VALIMISKORRAS! Häälteostja kaotab võimu, kuid tema poliitkatus naudib hüvesid edasi 

Toompea veteranpoliitikud, kes on küllaga vett ja vilet näinud, on natukene hämmingus. Ei mäletata valimisi, mille järel oleks nii ruttu algatatud nii mitu kriminaalasja valimispettuse asjus. Rahvasaadikute erudeeritud arutelud, kohvitassi ja küpsiste kõrval, on seejuures päädinud tõdemusega, et tõtt-öelda ei järgne sellele karistust, kuigi määritud saab demokraatia üks fundamentaalseimaid põhimõtteid.