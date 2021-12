VEIDRATE TEOORIATE TOP 7: vandenõuteoreetikud uskusid tänavu vaktsiinikiipe ja president Kennedy surnud poja tagasitulekut 

Viimaste aastate ärev olukord on loonud vandenõuteooriate levikuks soodsa pinnase. Poliitilised kemplused ja koroonaviirus on sünnitanud teatud ühiskonnagruppides veendumusi, millest osad on täiesti jaburad, ent teistes võib peituda ka killuke tõtt. Tänavu on enim räägitud vaktsineerimise ja koroonaviirusega seotud teooriatest, ent levinud on ka lood näiteks interneti surmast, Kennedy surnud poja elluärkamisest ja Saksamaa mitteeksisteerimisest.