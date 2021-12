Juhtkiri | Valitsuse silmaklapid 

Käibemaksu ja võrgutasude langetamine seda eesmärki ei teeni, sest rohkem võidavad need, kellel suuremad arved. Lõpuks võrgutasudest pole pääsu, taristu arendamine ja hooldamine tuleb kuidagi kinni maksta. Toimetulekutoetuse laande hüvitamine potentsiaalselt 800 000 inimesele. Hallo! See on pigem bürokraatlik õudusunenägu. Enamik inimesi isegi ei kujuta ette, mida see tehniliselt tähendada võib.

Kuhu on kadunud loominguline ja kastist välja mõtlev valitsus. Meenub hoopis valitsus, mis suutis 2009. aasta kriisis paari nädalaga lappida eelarveaugu, tõstes käibemaksu 18%lt, 20%le. Ajutiselt, mis seejärel unustati ja muudeti püsivaks. Valitus, kes on erastanud ja taasriigistanud raudteid. Valitsus, mis maksab maksumaksja rahaga kinni nii kõrghariduse kui ka maakonnasisese ühistranspordi.

Praegunegi valitsus on pidama jäänud varem mainitud kolme lahenduse nõiaringi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas ütles, et valitsus ei ole isegi arutanud võimalust, et Norra eeskujul riik inimeste elektriarvest nt pool kinni maksaks. On olukordi, kus parima lahenduse leidmiseks tuleks kaaluda läbi kõik variandid.

Veel üks idee, mida ei tea, et valitsus kaalunud oleks. Kui tõstaks uuest aastast tulumaksuvaba miinimumi 500 eurolt näiteks uuest aastast kehtima hakkava 654 eurose miinimumpalgani. Miinimumpalga saajatel on tõenäolisemalt kõige rohkem tuge vaja ja isegi kui neil elektriarve ei kasvanud, siis iga sent on abiks. Eesti maksusüsteemi 1446-astmeline eripära langetab finantstuge sujuvalt kuni 2100 eurose brutopalga teenijateni, kes maksavad tulumaksu juba esimeselt teenitud eurolt. Raha jääks rohkem kätte juba jaanuari palgalt.