TÖÖANDJATELE PISTETI TRUMPÄSS TASKUSSE! Eesti Pank: palgatõus on ohtlik 

Tööandjatel on edaspidi palgatõusu küsima tulevatele töötajatele lauale lüüa tugev argument: Eesti Pank ütles, et see on ohtlik! Keskpanga värskeimas majandusprognoosis nimetatakse üheks suurimaks ohuks Eesti majandusele just kiiret palgatõusu, mis võib kaasa tuua metsiku hinnaralli.