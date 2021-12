VALITSUS OTSUSTAS: energiahinna toetuse saamise piiriks on 1126 eurot

Toetust saavad hakata taotlema kõik leibkonnad, kelle sissetulek kaalutuna pereliikme kohta on allpool nimetatud määra. Riigihalduse minister Jaak Aabi hinnangul puudutab see Eestis umbes 380 000 leibkonda ehk üle 800 000 inimest. „Kui seni arvestasime toetuse saajateks ligi vähemkindlustatud perekonnad, siis turuprognoose vaadates oli selge, et abi ootavad ja vajavad tegelikult ka keskmise sissetulekuga leibkonnad.“ Minister rõhutas, et järgmiseks sammuks on meetme kiire rakendamine ja selle nimel pingutavad kõik osapooled.