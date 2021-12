Hollandis müüdud „5G-vastased“ amuletid olid radioaktiivsed 

Hoolimata mõnedes ringkondades levinud uskumustele ei ole tõsiseltvõetavad teadusallikad 5G ohtu tervisele kinnitanud. Ent hirmul on suured silmad. Mõnel pool on isegi juhtunud, et kodanikud üritavad 5G-maste ära lõhkuda või süüdata. Seda on tehtud ka Hollandis.