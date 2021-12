VIDEOD | KAS LIHA SÖÖMATA JA TAIMEMÜRKIDETA TÕESTI EI SAA? Riigi rahaga filmitud „Toidukool“ ajab keskkonnasõpradel närvi mustaks 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) tellimusel toodetud videotes edastab infot näitleja Ott Sepp. „Kuna klippidesse on rääkima valitud koomikuna tuntud Sepp, mõjuvad need paroodiana,“ märgib Eestimaa Looduse Fondi (ELF) põllumajandusekspert Aleksei Lotman. Ta sõnab, et tegu on demagoogia meistriklassiga – osa jutuga võib nõustuda, aga teine pool on vale. Need on klippides nii läbipõimunud, et seal peab teksti rida-realt lahkama.