TABELID | SÜSTAL ÕLGA JA RAHA TASKUSSE! Millised perearstid saavad koroona vastu vaktsineerimise eest kõige priskema preemia?

Novembri alguses eraldas valitsus haigekassale 4,7 miljonit eurot, et täiendavalt motiveerida perearste vaktsineerima. Alles nüüd, napilt kümmekond päeva enne aasta lõppu, mil tohtrite tööst tehakse kokkuvõte, on haigekassa jõudmas sinnamaani, et üksikasjalikult sõnastada, milliste saavutuste eest üldse preemiat maksta. Õhtulehe kasutuses on andmestik, mis võimaldab osade kriteeriumite täitmist perearsti nimistute tasandil jälgida. Mõni eesmärk on nii madal, et iga viimane kui perearst ületab selle, mõni teine aga nii kõrge, et kogu Eesti peale leidub vaid viis perearsti, kes on seda täita suutnud.