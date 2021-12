FENOMENAALNE! REKORDILINE! KONKURENTSITU! Miks tekitasid meediaplahvatuse just suunamudija Triinu Liis ja Austraalia strippar Justin? 

Ükski poliitiline skandaal, seltskonnaelu paljastus, surm, kohtuprotsess, rahvuslik tragöödia või rahvusvaheline analüüs petturitest-kurikaeltest – mitte miski ei suuda küündida selleni nagu McNairnide-paari tegemised. Eesti suuremates erameediamajades on settinud tõdemus, et just tänu sellele paarile sünnivad üha uued absoluutsed müügirekordid. Triinu Liisist ja Justinist on saanud Eesti meedia tõmbenumber, kelle elu värskeimate keerdkäikudega kursis olemiseks teevad lugejad tuhandeid ja tuhandeid artiklioste.