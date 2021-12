Politsei pidas kinni Pärnumaal tehnikat varastanud mehed 

Politsei sai 16. detsembril teate, et öö jooksul on Pärnus Vastla tänaval sisenetud garaaži ning varastatud kerghaagis ja selle peal olnud lumesaan. 17. detsembril sai politsei teate, et Sindi linnas Pärnu maanteel ettevõtte garaažist varastati öö jooksul ära traktor Kubota Aste, Tiki platvormhaagis ja mitmesuguseid tööriistu: tikksaag, ketaslõikur, akutrell, keevitusaparaat, trimmer, rootorniiduk, naelapüstol, ketassaag ja muud. Vargustega tekitati kokku kahju ligi 33 000 eurot.



Politseiuurijad asusid varguste toimepanijaid kindlaks tegema ning kogusid kõikvõimalikku infot. „Kogutud tõendid viisid kolme meheni, kelle suhtes tekkis uurijatel kahtlus, et nad võisid panna toime varguse Vastla tänava garaažist,“ rääkis Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Tarmo Värat. Värati sõnul töötasid politseinikud n-ö kuumadel jälgedel ja kui järgmisel ööl pandi Sindis toime uus vargus, viitasid kõik kogutud tõendid sellele, et mõlemad vargused panid toime ühed ja samad inimesed.