Enneaegne priius: Tartu linna koolides võib vaheaeg alata päev või paar varem 

Esmaspäeval levis Tartus kiiresti kuuldus, et viimased päevad enne koolivaheaega veedavad Tartu kooliõpilased distantsõppel. Raave sõnul on distantsõppe kasutamisel jäetud koolijuhtidele vabad käed, sest kõikides koolides on erinev epidemioloogiline olukord ja õpilaste kontingent on kooliti väga erinev.