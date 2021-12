Paavst Franciscus nimetas naiste vastu suunatud koduvägivalda „peaaegu saatanlikuks“ 

Alates Covid-19 pandeemia puhkemisest on Franciscus võtnud korduvalt sõna perevägivalla vastu, mis on muutunud paljudes riikides viimasel kahel aastal üha tõsisemaks probleemiks. Seda eelkõige seetõttu, et isolatsiooni tõttu on ohvrid sunnitud veetma vägivallatsejatega suletud uste taga rohkem aega.