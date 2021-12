LIHULA TULISTAJA VANA PÄEVIK: „Kas olen valmis kedagi teadlikult tapma?“

Kaks inimest tapnud ja mitut vigastanud Mikk Tarraste päevik on kõneainet pakkunud hetkest, mil selgus, et see tema kinnipidamisel seljakotist leiti. Nahast kaantega märkmik peidab oma 75 leheküljel Tarraste mõtteid ja sisemisi võitlusi alates 2014. aasta kevadest. Päeviku viimane sissekanne pärineb 2019. aasta detsembrist.