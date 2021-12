Keskerakond ei kiirusta kriminaaluurimise all oleva Allain Karuse juhtumit arutama 

Keskkriminaalpolitsei pidas läinud nädalal Karuse ja veel kuus inimest kinni ning neid kahtlustatakse Valgamaal omavalitsuse valimistel häälte ostmises. Karuse on Keskerakonna esinumber Valgas. Kahtlustuse põhjal mõjutas ta koos kuue inimesega rahvast andma tänavu oktoobris toimunud valimistel oma hääle tema või ta tütre poolt. Esialgsetel andmetel mõjutati enam kui 20 valijat, kellele lubati vastutasuks anda raha, mootorikütust või alkoholi. Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütleb, et juhatus pole veel Karuse juhtumit käsitlenud, sest infot on vähe. Selle kohta, millal Karuse küsimust ja tema jätkamist erakonnas arutatakse, sõnab Karilaid, et siis, kui infot on piisavalt.